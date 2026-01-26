В сети нашли видео 28-летней давности, где Кличко-младший объяснил, что для него означает сохранение гражданства Украины. Боксер назвал абсолютно рациональную причину, пишет телеграм "Бокс Украины".
Смотрите также Владимир Кличко решил отложить свои планы из-за войны в Украине
Что сказал Кличко об украинском гражданстве?
Владимир Кличко после получения золотой медали в Атланте в 1996 году заверил, что будет и дальше прославлять на международной арене Украину, потому что не хочет, чтобы к нему относились с упреком.
Я украинское гражданство не променяю на какое-то другое, потому что если человек не на своей родине, он так или иначе является иностранцем. И к нему относятся по-другому. Ко мне относятся не как к иностранцу, ко мне относятся как к украинцу. Мой патриотизм украинца немцам нравится,
– сказал Кличко.
Владимир Кличко в 1996 году об украинском гражданстве – смотрите видео:
Как Кличко выступал на ринге за Украину?
По данным BoxRec, Владимир провел на ринге 69 боев: 64 победы (53 нокаутом), 5 поражений.
Кличко побил рекорд по количеству соперников, которых он побил в поединках за титул чемпиона мира – 23.
Завершил карьеру в 2017 году после двух поражений от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
Сейчас активно говорят о возможности возвращения Владимира в ринг для того, чтобы побить рекорд Формана – стать самым возрастным чемпионом мира.