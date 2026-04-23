Дэвид Хэй (28–4, 26 КО), который закончил выступления на профессиональном ринге в 2018 году, пообщался с журналистом портала Boxing News Джеком Фиггом.

К теме Возвращение Кличко на ринг: легендарный тренер раскрыл, имеет ли шансы экс-чемпион мира на камбэк

Кого и в чем Хэй считает лучшим за Кличко?

Во время разговора он вспомнил интересные детали своей спортивной биографии. В частности, того, с какими соперниками ему пришлось боксировать.

Одно из самых болезненных поражений британскому экс-чемпиону нанес украинец Владимир Кличко (64-5, 53 КО), который в 2011 году одолел его единогласным решением судов и лишил титула WBA.

Поэтому Хэй признался, что наш земляк имел лучшие джеб и работу ног, среди всех соперников. А вот бил его сильнее всего российский депутат.

Валуев был самым сильным панчером, с которым я пересекался на ринге. Те несколько ударов, которые я пропустил, заметно отличались от других. Поскольку он был таким большим, ему не приходилось вкладывать всю силу в удары. Он просто от природы больше, поэтому ему достаточно лишь слегка взмахнуть рукой,

– сказал Хэй.

Отметим, что для Хэя поединок против Валуева (50-2 (1NC), 34 КО) закончился гораздо лучше, чем противостояние с Кличко. Осенью 2009 года британский оппонент прошел с россиянином 12-раундовую дистанцию, в которой был признан лучшим решением большинства судей.

Недавно издание GiveMeSport поставило Владимира Кличко на 12 место в списке боксеров с наибольшими гонорарами за всю историю бокса.

Кто такой Валуев и какое к нему отношение в Украине?