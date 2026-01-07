Ломаченки болісно реагують на те, що Олександр Усик досяг значно більшого, ніж Василь, і є кумиром українців. Ексбоксер та його тренер Анатолій Ломаченко буквально заздрять колись другові та підопічному чорною заздрістю, пише 24 Канал з посиланням на розповідь знайомого родини, з яким анонімно спілкувалось видання Чемпіон.

Чому Ломаченко заздрить Усику?

Василь швидше за Олександра став показувати високі спортивні результати і спершу мав вищі гонорари на профі-рингу, аніж уродженець Сімферополя.

Проте ситуація змінилася докорінно: Ломаченко втратив звання найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring, програв усі свої пояси Теофімо Лопесу, а згодом не зміг реалізувати головний шанс кар'єри у поєдинку за абсолюта проти Девіда Хейні.

Тим часом Усик став легендою: три титули абсолюта у двох вагових категоріях, жодної поразки на профі-ринзі та космічні гонорари, які підняли його у топ-12 найбільш високооплачуваних спортсменів планети за підрахунками Forbes.

Чому Ломаченко вже не має слави та популярності?

Свою роль зіграла і суспільна думка: поки Ломаченко продовжував носитися з "православним братерством", вітати підписників в інстаграмі з днем російської армії та публічно демонструвати прихильність російській церкві, Усик чітко показав проукраїнську позицію. Один став маргіналом та для багатьох зрадником, інший героєм.

Знайомий боксерів розповідає, як Олександр приїхав на базу олімпійської збірної у Конча-Заспі та пообіцяв 100 тисяч доларів з особистої кишені боксерам, які зможуть здобути золото у Парижі-2024. Ломаченка цей вчинок розлютив: сам він не допомагає молодим спортсменам навіть на місцевому рівні і хоче, щоб його ім'я саме по собі приносило гроші.

Чим Ломаченко займався після завершення кар'єри?