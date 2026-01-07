7 січня 2026 року Олександр Усик виклав відео у своєму профілі в інстаграмі, у якому звернувся до українців. Він привітав усіх із Різдвом, передає 24 Канал.

Однак офіційно Різдво в Україні ще було 25 грудня 2025 року. Саме у цю дату святкують Різдво за григоріанським і новоюліанським календарями. Україна ж доєдналась до цього списку у 2023-му році, тому це Різдво стало вже другим у житті українців, коли ті відзначали із більшою частиною світу.

Усик лаконічно звернувся до прихильників.

Христос народився, Славімо Його. Зі святом, дорогі друзі! Духовної сили всім. Любові та щастя,
– сказав Усик.

Усик привітав із Різдвом 7 січня: дивіться відео

Також зі святом привітав Василь Ломаченко, який вже офіційно попрощався із професійним рингом. Публікація з'явилась на сторінці ексбоксера у фейсбуці.

Олександр неодноразово потрапляв у неприємну ситуацію, коли ставав на захист Онуфрія та УПЦ МП. Влітку 2025-го Усик підтримав парафіян проросійської УПЦ МП. У соцмережах титулованого боксера з'явилось фото, яке він зробив біля Києво-Печерської лаври.

"Я залишаюся і продовжую бути вірним українській церкві і настоятелю нашої церкви митрополиту Онуфрію. Я хочу, щоб наша УПЦ очистилася від тих негідників, які в ній є. Це не батюшки, це ті люди, які приїхали працювати за повчанням ворога, Російської Федерації. РФ – це ворог України", – говорив Усик у відео, яке з'явилось у його інстаграмі.

Щодо Ломаченка, то тут взагалі глибока яма, у яку впав Василь вже давно. Він регулярно зашкварюється скандальним контентом, який стосується російської релігії.

Які останні новини про Олександра Усика?

  • Якщо Ломаченко вже закінчив кар'єру боксера, то Усик вирішив продовжити боксувати. Олександр хоче проводити бої, яких у нього залишилось два – три, до 41-го року.

  • Боксер із Криму вже висловив своє бажання провести бій проти Деонтея Вайлдера у 2026-му році. Боксери вже ведуть перемовини. Якщо сторони домовляться, то двобій може відбутись вже у квітні – травні цього року. Водночас сам Усик розповідав на World Sports Summit, що планує повернутись у ринг влітку 2026-го.

  • Також Тайсон Ф'юрі, який повертається у профі-ринг, не відкидає варіанту із трилогією проти Усика.