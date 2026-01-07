7 січня 2026 року Олександр Усик виклав відео у своєму профілі в інстаграмі, у якому звернувся до українців. Він привітав усіх із Різдвом, передає 24 Канал.
Оце так Усик відповів, чи планує стати президентом України
Як Усик і Ломаченко привітали із Різдвом 7 січня?
Однак офіційно Різдво в Україні ще було 25 грудня 2025 року. Саме у цю дату святкують Різдво за григоріанським і новоюліанським календарями. Україна ж доєдналась до цього списку у 2023-му році, тому це Різдво стало вже другим у житті українців, коли ті відзначали із більшою частиною світу.
Усик лаконічно звернувся до прихильників.
Христос народився, Славімо Його. Зі святом, дорогі друзі! Духовної сили всім. Любові та щастя,
– сказав Усик.
Усик привітав із Різдвом 7 січня: дивіться відео
Також зі святом привітав Василь Ломаченко, який вже офіційно попрощався із професійним рингом. Публікація з'явилась на сторінці ексбоксера у фейсбуці.
Як Усик та Ломаченко зашкварювався на релігійну тему?
Олександр неодноразово потрапляв у неприємну ситуацію, коли ставав на захист Онуфрія та УПЦ МП. Влітку 2025-го Усик підтримав парафіян проросійської УПЦ МП. У соцмережах титулованого боксера з'явилось фото, яке він зробив біля Києво-Печерської лаври.
"Я залишаюся і продовжую бути вірним українській церкві і настоятелю нашої церкви митрополиту Онуфрію. Я хочу, щоб наша УПЦ очистилася від тих негідників, які в ній є. Це не батюшки, це ті люди, які приїхали працювати за повчанням ворога, Російської Федерації. РФ – це ворог України", – говорив Усик у відео, яке з'явилось у його інстаграмі.
Щодо Ломаченка, то тут взагалі глибока яма, у яку впав Василь вже давно. Він регулярно зашкварюється скандальним контентом, який стосується російської релігії.
Які останні новини про Олександра Усика?
Якщо Ломаченко вже закінчив кар'єру боксера, то Усик вирішив продовжити боксувати. Олександр хоче проводити бої, яких у нього залишилось два – три, до 41-го року.
Боксер із Криму вже висловив своє бажання провести бій проти Деонтея Вайлдера у 2026-му році. Боксери вже ведуть перемовини. Якщо сторони домовляться, то двобій може відбутись вже у квітні – травні цього року. Водночас сам Усик розповідав на World Sports Summit, що планує повернутись у ринг влітку 2026-го.
Також Тайсон Ф'юрі, який повертається у профі-ринг, не відкидає варіанту із трилогією проти Усика.