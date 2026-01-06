Проте вже у 2026-му англієць передумав та оголосив про відновлення кар'єри. Про це Тайсон оголосив у себе в пості в інстаграм, повідомляє 24 Канал.

Чи буде бій Ф'юрі проти Усика?

Поки що ж невідомо, хто стане наступним суперником Ф'юрі. Сам англієць викликав на поєдинок Мануеля Чарра, який одразу ж прийняв пропозицію суперника.

Проте "Циганський король" продовжує шукати собі опонента. У себе в сторіз Ф'юрі виклав світлину з його поєдинку проти Олександра Усика та залишив неоднозначний підпис.

"Вайб 2026 року. Ще одна опція?,

– написав Тайсон.

Фанати розцінили цей пост як виклик Усика на третій бій. Сам же українець поки не реагував на цю пропозицію від британця, але наразі він має інший пріоритет.

Раніше Олександр запропонував бій Деонтею Вайлдеру, який є претендентом на пояс WBC. Сторони вже ведуть перемовини, бій планують провести у травні або влітку 2026 року, повідомляв The National.

Що відомо про кар'єру Тайсона Ф'юрі?