Британський боксер Тайсон Ф'юрі визначився з першим суперником після сенсаційного камбеку. "Циганський король" обрав відомого ветерана хевівейту, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Тайсона Ф'юрі.

З ким битиметься Ф'юрі?

37-річний британець звернувся до Мануеля Чарра з пропозицією провести спільний бій. Ф'юрі нагадав, що німець завжди бився проти найсильніших.

З нетерпінням чекаю на бій з чоловіком, який хоче битися, має вогонь і бажання. Він бився з деякими найкращими боксерами й тепер знову активізувався. Поїхали, Чарр!,

– написав Ф'юрі.

Відповідь Чарра не забарилася. Колишній регулярний чемпіон світу за версією WBA опублікував відео з білим левом, якого пообіцяв привезти до Великої Британії.

Тайсон прийми виклик. Білий лев приїде у Велику Британію. Я готовий бити тебе в обличчя. Не балакай багато, підписуй папери,

– заявив Чарр.

Ф'юрі та Чарр анонсували бій / скриншот з інстаграму боксера

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг 4 січня 2026 року. Колишній чемпіон світу відпочивав від боксу рівно рік після поразки у реванші Олександру Усика.

Що відомо про ймовірного суперника Ф'юрі?