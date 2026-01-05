Британський боксер Тайсон Ф'юрі визначився з першим суперником після сенсаційного камбеку. "Циганський король" обрав відомого ветерана хевівейту, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Тайсона Ф'юрі.
З ким битиметься Ф'юрі?
37-річний британець звернувся до Мануеля Чарра з пропозицією провести спільний бій. Ф'юрі нагадав, що німець завжди бився проти найсильніших.
З нетерпінням чекаю на бій з чоловіком, який хоче битися, має вогонь і бажання. Він бився з деякими найкращими боксерами й тепер знову активізувався. Поїхали, Чарр!,
– написав Ф'юрі.
Відповідь Чарра не забарилася. Колишній регулярний чемпіон світу за версією WBA опублікував відео з білим левом, якого пообіцяв привезти до Великої Британії.
Тайсон прийми виклик. Білий лев приїде у Велику Британію. Я готовий бити тебе в обличчя. Не балакай багато, підписуй папери,
– заявив Чарр.
Ф'юрі та Чарр анонсували бій / скриншот з інстаграму боксера
Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг 4 січня 2026 року. Колишній чемпіон світу відпочивав від боксу рівно рік після поразки у реванші Олександру Усика.
Що відомо про ймовірного суперника Ф'юрі?
- Мануель Чарр народився 10 жовтня 1984 року у столиці Лівану Бейруті. Його батька вбили на війні у 1987 році, після чого мати з шістьма дітьми втекла до Німеччини.
- Спочатку Чарр займався тайським боксом та кікбоксингом, здобувши титули чемпіона Німеччини та Європи. Своїми успіхами спортсмен привернув до себе увагу промоутерів.
- У 2005 році Чарр розпочав професійну кар'єру в боксі. У вересні 2012 року німець провів титульний бій проти Віталія Кличка. Українець здобув перемогу технічним нокаутом у четвертому раунді. Рефері зупинив поєдинок після розсічення брови, яке отримав Чарр.
- Свій останній бій на профі-рингу "Діамантовий хлопець", як називають Чарра, провів у грудні 2024 року, поступившись Кубрату Пулеву одноголосним рішенням суддів. За інформацією Boxrec, Чарр здобув 34 перемоги (20 – нокаутом), а 5 боях зазнав поразок (у трьох програв достроково).