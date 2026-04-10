Транслятором події виступить стримінгова платформа Netflix, що не так часто трапляється у світі боксу. 24 Канал розповідає, чи можна буде переглянути бій в Україні.
Як подивитися бій Ф'юрі – Махмудов 11 квітня?
Netflix вже давно офіційно працює в Україні, тож перегляд вечора боксу у британській столиці доступний усім власникам переплати.
Базовий тариф з рекламою в Україні коштує 5 євро на місяць. За перегляд у якості Full HD без реклами потрібно заплатити 7,5 євро. Преміум-тариф з можливістю увімкнути 4К та дивитися одразу на 4 пристроях – 10 євро.
Застосунок Netflix доступний на мобільних пристроях, смарт-телевізорах та комп'ютерах.
Очікується, що Ф'юрі і Махмудов вийдуть на ринг 11 квітня не раніше 23:45 за київським часом.
Чому бій Ф'юрі – Махмудов важливий?
- У разі перемоги британець претендуватиме на поєдинок збільш іменитим суперником. Зацікавленість у трилогії висловлював українець Олександр Усик.
- Сам Ф'юрі натякав, що бажаним опонентом для нього буде його співвітчизник Ентоні Джошуа.
- У випадку поразки, як пише журнал Ring, Тайсон може вже вшосте і востаннє оголосити про те, що залишає бокс.