Транслятором события выступит стриминговая платформа Netflix, что не так часто случается в мире бокса. 24 Канал рассказывает, можно ли будет посмотреть бой в Украине.

Как посмотреть бой Фьюри – Махмудов 11 апреля?

Netflix уже давно официально работает в Украине, поэтому просмотр вечера бокса в британской столице доступен всем владельцам переплаты.

Базовый тариф с рекламой в Украине стоит 5 евро в месяц. За просмотр в качестве Full HD без рекламы нужно заплатить 7,5 евро. Премиум-тариф с возможностью включить 4К и смотреть сразу на 4 устройствах – 10 евро.

Приложение Netflix доступно на мобильных устройствах, смарт-телевизорах и компьютерах.

Ожидается, что Фьюри и Махмудов выйдут на ринг 11 апреля не ранее 23:45 по киевскому времени.

