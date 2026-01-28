Фьюри пока не готов бросить вызов обладателям поясов. Поэтому сначала проведет поединок с россиянином Арсланбеком Махмудовым, сообщил в фейсбук журнал Ring.

Когда Тайсон Фьюри возвращается в ринг?

Как сообщает Netflix в сети X, Фьюри и Махмудов определят сильнейшего 11 апреля в Британии, а трансляция боя будет доступна только на стриминговом сервисе. Точное место проведения поединка не уточняется.

Кто такой россиянин, ставший соперником Фьюри?

Махмудов якобы выступает под канадским флагом, но во всех записях фигурирует как гражданин страны-агрессора.

По данным BoxRec, он провел в профи 23 поединка, дважды терпел поражение нокаутами. До уровня боев за пояс чемпиона мира не доходил, а в декабре 2023 года потерял шанс стать чемпионом WBA Intercontinental, уступив Агиту Кабаелу.

Последний раз на ринг россиянин выходил в октябре прошлого года против Дэвида Аллена. Судьи единогласно отдали ему победу, хотя в двух раундах с Махмудова снимали по одному очку за задержку соперника.

Что говорил Фьюри о возвращении в бокс?