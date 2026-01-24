Тайсон не дрался с декабря 2024 года, когда во второй раз потерпел поражение от Александра Усика. На трилогию с украинцем Фьюри, судя по сообщению в инстаграме, не рассчитывает.
Кого хочет видеть своим соперником Тайсон Фьюри?
Британец отметил, что сначала нужно понять, в каких кондициях он будет в бою-возвращении. А уже потом можно думать о том, чтобы бросить вызов действующим обладателям поясов.
В частности, к концу 2026 года Тайсон рассчитывает получить файт с Фабио Уордли, владеющим титулом WBO, от которого отказался Усик.
Однако Фьюри осознает, что публика хочет от него другого поединка. Он отказался называть имя этого спортсмена, поскольку тот сейчас находится в трауре. Очевидно речь об Энтони Джошуа.
Справка. По данным BoxRec, Фьюри провел во время профессиональной карьеры 37 поединков. 34 из них завершились победами, 1 ничьей с Деонтеем Уайлдером и 2 поражениями от Александра Усика. Тайсон никогда не был нокаутирован.
Что известно о будущем Энтони Джошуа?
- Джошуа пережил трагедию: в автокатастрофе в Нигерии погибли двое его друзей и наставников, а сам британец выжил лишь чудом.
- Из-за тяжелого морального состояния Джошуа объявил семье, что намерен больше не возвращаться в профи-ринг.