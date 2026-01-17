После этого украинец отказался от обязательной защиты пояса WBO и сейчас планирует свой следующий поединок провести против Деонтея Уайлдера. Своими ожиданиями от этого противостояния поделился один из самых влиятельных промоутеров Фрэнк Уоррен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Clubhouse Boxing.

Что сказал Уоррен о бое Усик – Уайлдер?

Британец считает Усика фаворитом и отдал ему должное. Однако подчеркнул, что тот не молодеет, а последние бои могли забрать у него немало сил и здоровья.

"Сколько сейчас Деонтею? 40 лет. Он в форме, но является ли тем самым бойцом? Я не думаю, что он тот самый боец, но опять же, является ли Усик тем же бойцом? Он побил Тайсона Фьюри, но эти поединки несколько отобрали у него. Он показал, что он боец с характером, и он точно показал это против Дэниеля Дюбуа. Он был на вершине своей игры, он еще тот, кого нужно побить. Посмотрим", – сказал Уоррен.

Несмотря на все, промоутер считает, что Александр должен победить "Бронзового бомбардировщика". При этом предостерег украинца от силы американского боксера.

Если Усик сделает этот бой, и Деонтей будет в другом углу, пусть они сойдутся. Я ожидаю, что украинец победит. Я буду удивлен, если он не выиграет бой. Но одну вещь Уайлдер может сделать – он может вламать,

– заявил Фрэнк.

Что известно о битве Усик – Уайлдер?

Александр после победы над Дюбуа в поединке за абсолют придерживался информационной тишины относительно своих планов, которую нарушил в конце осени. Он заявил, что для него приоритетным соперником является именно звездный американский панчер.

В команде Уайлдера сразу отреагировали на эту информацию, заявив, что им интересно такое развитие событий. Стороны уже ведут переговоры об организации боя, на кону которого, вероятно, будет стоять чемпионский титул WBC.

Пока неизвестно, когда может состояться эта битва. Накануне появилась информация, что бойцы могут сойтись в ринге в июле во время большого шоу бокса, где планируют установить исторический рекорд.

Что известно о Деонтее Уайлдере?