Ф'юрі поки не готовий кинути виклик володарям поясів. Тому спершу проведе поєдинок з росіянином Арсланбеком Махмудовим, повідомив у фейсбук журнал Ring.
Коли Тайсон Ф'юрі повертається в ринг?
Як повідомляє Netflix у мережі X, Ф'юрі та Махмудов визначать сильнішого 11 квітня у Британії, а трансляція бою буде доступна лише на стрімінговому сервісі. Точне місце проведення поєдинку не уточнюється.
Хто такий росіянин, що став суперником Ф'юрі?
Махмудов нібито виступає під канадським прапором, але в усіх записах фігурує як громадянин країни-агресора.
За даними BoxRec, він провів у профі 23 поєдинки, двічі зазнавав поразки нокаутами. До рівня боїв за пояс чемпіона світу не доходив, а у грудні 2023 року втратив шанс стати чемпіоном WBA Intercontinental, поступившись Агіту Кабаєлу.
Останній раз на ринг росіянин виходив у жовтні минулого року проти Девіда Аллена. Судді одноголосно віддали йому перемогу, хоча у двох раундах з Махмудова знімали по одному очку за затримку суперника.
Що казав Ф'юрі про повернення в бокс?
"Циганський король" стверджував, що найбажаніший для нього бій був би з Ентоні Джошуа, але "Ей-Джей" зараз перебуває у жалобі через смертельну аварію в Нігерії і може більше ніколи не вийти в ринг.
Ф'юрі сподівається до кінця 2026 року отримати чемпіонський двобій з Фабіо Вордлі за титул WBO, від якого відмовився Олександр Усик.
Британець скандально заявив, що нібито двічі побив Усика, але обидва рази перемогу українцю віддали з політичних причин.