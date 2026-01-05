Британский боксер Тайсон Фьюри определился с первым соперником после сенсационного камбэка. "Цыганский король" выбрал известного ветерана хевивейта, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Тайсона Фьюри.
С кем будет драться Фьюри?
37-летний британец обратился к Мануэлю Чарру с предложением провести совместный бой. Фьюри напомнил, что немец всегда дрался против сильнейших.
С нетерпением жду боя с мужчиной, который хочет драться, имеет огонь и желание. Он дрался с некоторыми лучшими боксерами и теперь снова активизировался. Поехали, Чарр!,
– написал Фьюри.
Ответ Чарра не заставил себя ждать. Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA опубликовал видео с белым львом, которого пообещал привезти в Великобританию.
Тайсон прими вызов. Белый лев приедет в Великобританию. Я готов бить тебя в лицо. Не болтай много, подписывай бумаги,
– заявил Чарр.
Фьюри и Чарр анонсировали бой / скриншот из инстаграма боксера
Напомним, что Тайсон Фьюри объявил о возвращении на ринг 4 января 2026 года. Бывший чемпион мира отдыхал от бокса ровно год после поражения в реванше Александру Усику.
Что известно о вероятном сопернике Фьюри?
- Мануэль Чарр родился 10 октября 1984 года в столице Ливана Бейруте. Его отца убили на войне в 1987 году, после чего мать с шестью детьми сбежала в Германию.
- Сначала Чарр занимался тайским боксом и кикбоксингом, завоевав титулы чемпиона Германии и Европы. Своими успехами спортсмен привлек к себе внимание промоутеров.
- В 2005 году Чарр начал профессиональную карьеру в боксе. В сентябре 2012 года немец провел титульный бой против Виталия Кличко. Украинец одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде. Рефери остановил поединок после рассечения брови, которое получил Чарр.
- Свой последний бой на профи-ринге "Бриллиантовый парень", как называют Чарра, провел в декабре 2024 года, уступив Кубрату Пулеву единогласным решением судей. По информации Boxrec, Чарр одержал 34 победы (20 – нокаутом), а в 5 боях потерпел поражения (в трех проиграл досрочно).