У 2024 році Олександр двічі переміг "Циганського короля". Перша перемога трапилась у травні, але вже на грудень був призначений реванш, повідомляє 24 Канал з посиланням на World Sports Summit.

Як Усик принизив Ф'юрі?

Перед другим боєм Усик прийшов на пресконференцію в образі Хітмена та запам'ятався неординарним вчинком. Українец дістав з портфеля фото Ф'юрі з їх першого бою.

Як Усик попросив Ф'юрі підписати фото: дивитися відео

На ньому Тайсон отримує болючий удар від Олександра. Українець тоді попросив "Циганського короля" підписати цю світлину і той не відмовив. Як зізнався українець, для нього це був знак.

Ми готуємося до пресконференції. Я купую піджак, краватку червоного кольору та портфель. У мене було дві фотографії. Одна для мене, вона в моїй колекції. Другу я продав на аукціоні та допоміг українському народу. Подумав, що це гарна ідея, якщо на пресконференції я дам йому ці фото та попрошу підписати. Це як психологічний крок. Я відкрив кейс і спитав, він каже: "Так, можу". Для мене це був знак: "Ну все, тепер ти мій",

– зізнався Усик.

У підсумку Олександр тоді виграв і другий поєдинок, вже одностайним рішенням суддів. Це дозволило боксеру зберегти всі пояси, крім IBF, який перед цим був звільнений на користь Даніеля Дюбуа.

Зрештою за рік, у липні 2025-го, Олександр знову зібрав усі пояси надважкої ваги. Тоді Усик ефектно нокаутував Дюбуа у п'ятому раунді та здобув свою 24-ту перемогу у 24-х поєдинках.

Коли Усик вийде в ринг?