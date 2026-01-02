Олександр Усик пригадав, як ще у дитячі роки мріяв стати актором. Чемпіон світу розповів, що хотів колись піти працювати у кіно або театр, передає 24 Канал із посиланням на World Sports Summit.

Усик хотів стати актором?

Таке прагнення Усик навіть мав, коли виграв перший юніорський чемпіонат України. Олександр зізнався, що його тренер сказав йому йти навчатись у спортивний університет. Натомість Усик відповів, що хоче розпочати акторську кар'єру, на що наставник назвав його божевільним.

Слухайте, кіно для мене – це моя мрія. Коли я був молодим, я думав: так, коли виросту, піду працювати в кіно, театр. Так само, коли я виграв перший юніорський чемпіонат України. Мій тренер сказав мені: "Іди навчайся в спортивному університеті". А я відповів: "Ні, будь ласка, я актор". А він: "Ні, ти божевільний. Йди". Але тепер це можливо, так, бо мені допомогли бокс і спорт. Я люблю кіно. Я люблю бокс, спорт. Я люблю життя,

– пригадав Усик.

Нагадаємо, що Усик зіграв у цьому фільмі роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина. Разом із ним участ ьу зйомках стрічки брали Двейн Джонсон, Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Бас Руттен. Зйомки тривали з 21 травня по 22 липня 2024 року.

Як зірка Голлівуду бився із Усиком?

В інтерв'ю talkSPORT Двейн "Скеля" Джонсон розповів про спаринги із українським боксером. Режисер стрічки Бенні Саффді вирішив не використовувати каскадерів, тому голлівудському актору довелось самотужки протистояти Усику.

"Скеля" відмітив, що зовнішність Олександра є оманливою. У рингу боксер перетворюється з веселуна на безжального бійця.

"Він може здаватися простим і навіть трохи скромним. Але в рингу все змінюється – ти відчуваєш його ноги, його стійку, його вибухову швидкість. І коли ми почали спаринг, я зрозумів: якщо хоч один із цих ударів пройде, я поїду в лікарню", – розповідав Джонсон.

