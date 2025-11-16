Британські фанати давно хотіли побачити мегафайт за участю Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Їхня мрія може здійснитися у 2026 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Ring.

Коли битимуться Джошуа та Ф'юрі?

Приголомшливими планами поділився голова Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх. Він розповів про підготовку двох грандіозних подій у 2026 році за участю Ентоні Джошуа.

Саудівський функціонер наразі веде перемовини з Едді Хірном – промоутером Ей-Джея. Британець битиметься у Саудівській Аравії, а потім у Великій Британії.

У лютому Джошуа битиметься в нашій країні, а потім — великий бій, один із найбільших в історії боксу, імовірно, у вересні в Лондоні,

– заявив Туркі.

У квітні наступного року у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем" відбудеться ще один великий івент, але саудівський функціонер не повідомив подробиць.

Щодо вересневого бою, то експерти переконані, що мова йде про зустріч на рингу Джошуа та Ф'юрі – найбільших британських зірок хевівейту. Фанати вже давно мріють побачити це протистояння. Однак щоразу мегафайт зривався на стадії перемовин.

Зазначимо, що Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після поразки Олександру Усику у грудні 2024 року. З того часу "Циганський король" неодноразово натякав про можливе повернення.

Коли востаннє бився Джошуа?