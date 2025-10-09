Російський супертяж Арсланбек Махмудов поділився подробицями спілкування з британцем Ентоні Джошуа. Під час листування у соцмережах росіянин запропонував колишньому королю хевівейту спільний бій, пише 24 Канал з посиланням на Boxing News.
Чи погодився Джошуа на бій з росіянином?
Махмудов заявив, що нібито Ей-Джей погодився на поєдинок, якщо він переможе Девіда Аллена.
"Ми трохи по-дружньому поспілкувалися з Джошуа в інстаграмі. Я запропонував йому бій, і він відповів: "Добре, наступного року ми можемо це влаштувати". Я сказав йому: "Гаразд, ти дав мені слово". Він відповів: "Добре". Ось і все.
Для мене це цікавий поєдинок не тільки тому, що це велика можливість, а й у спортивному плані. Річ у тім, що є історія в любителях. Джошуа програв двом бійцям на чемпіонаті Європи та світу, а я їх переміг. По-друге, у нас майже однакові параметри: антропометрія, зріст, вага і вік. Тож це цікаво. Ми немов брати-близнюки", – заявив Махмудов.
Зазначимо, що 11 жовтня Арсланбек Махмудов проведе бій проти британця Девіда Аллена. За даними BoxRec, росіянин зазнав двох поразок у чотирьох останніх поєдинках – Агіту Кабаєлу та Гвідо Віанелло. Це призвело до падіння Махмудова в рейтингу надважкого дивізіону. Тож наразі його шанси зустрітися з Джошуа виглядають примарними. Тим більше такими питаннями займаються промоутери.
Коли повернеться у ринг Джошуа?
Ентоні Джошуа свій останній бій провів 21 вересня 2024 року, коли без шансів поступився Даніелю Дюбуа. Ця поразка боляче вдарила по амбіціях зіркового боксера.
Британець зробив паузу в кар'єрі, під час якої провів операцію на руці. Втім, залишати ринг Ей-Джей не збирається.
Очікується, що британець проведе бій на початку 2026 року. Наразі промоутер Едді Хірн активно займається пошуком суперника для камбеку.
Одним із варіантів для Ентоні Джошуа може стати бій проти Тайсона Ф'юрі. Любителі боксу вже давно мріють побачити цей мегафайт.