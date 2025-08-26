Олександр Усик та Ентоні Джошуа зберегли товариські стосунки після дилогії. 24 Канал підготував матеріал, як надалі склалися кар'єри двох зірок світового боксу.

Як завершився перший бій Усик – Джошуа?

У 2019 році Олександр Усик дебютував у надважкому дивізіоні. Українець одразу повідомив про намір боротися за титул WBO. На шляху до бою з Ентоні Джошуа Усик провів два поєдинки. Спочатку українець на класі здолав американського ветерана Чазза Візерспуна. А потім у непростому поєдинку переміг інтерконтинентального чемпіона WBO Дерека Чісору. Цей успіх дозволив Усику вийти на володаря поясів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.

Перший бій Усик – Джошуа відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні "Тоттенхем" у Лондоні. Британський чемпіон був беззаперечним фаворитом поєдинку. Результат бою став несподіванкою для любителів боксу. Одноголосним рішенням суддів переможцем битви став Олександр Усик. Ентоні Джошуа втратив чемпіонські пояси, якими заволодів український боксер.

Перший бій Усик – Джошуа завершився сенсацією / фото Getty Images

Як пройшов реванш Усик – Джошуа?

Після несподіваної поразки Ей-Джей скористався своїм правом на реванш. Британець врахував свої помилки у першому поєдинку та ретельно підготувався до другого бою з Усиком.

Реванш Усик – Джошуа відбувся 20 серпня 2022 року у саудівській Джидді. Амбітний ексчемпіон світу додав в агресії та роботі корпусом. Проте у підсумку переможцем став українець, який краще провів останні раунди. Судді роздільним рішенням віддали перемогу Усику.

Олександр успішно захистив чемпіонські титули. Тепер йому потрібно було ще забрати пояс WBC у Тайсона Ф'юрі, щоб стати абсолютним чемпіоном.

Реванш Усик – Джошуа / фото Getty Images

Скільки заробив Усик за бій з Джошуа?

Перший поєдинок проти британської суперзірки приніс Усику гонорар у розмірі 13 мільйонів доларів. На той час це був найбільший заробіток українця у кар'єрі.

Другий бій епічного протистояння відбувся у Саудівській Аравії. Організатори битви не поскупилися на призові для топ-зірок хевівейту. За реванш з Джошуа Усик отримав майже втричі більше грошей – 35 мільйонів доларів.

Де можна подивитися бій Усик – Джошуа?

Обидва чемпіонські поєдинки за участю Усика та Дюбуа доступні для перегляду у вільному доступі. Офіційний транслятор поєдинків Dazn опублікував на платформі ютуб повну версію першого бою.

Відео першого бою Усик – Джошуа

Повну версію реваншу можна переглянути на офіційному каналі Олександра Усика в ютубі.

Відео реваншу Усик – Джошуа

Як склалися кар'єри Усика та Джошуа?

Після двох перемог над Джошуа Усик продовжив свій шлях до мрії – стати абсолютним чемпіоном світу у королівському дивізіоні. Для цього українцю потрібно було забрати пояс WBC у непереможеного на той час Тайсона Ф'юрі.

Перед першим боєм з "Циганським королем" Олександр "розім'явся" у поєдинку з Даніелем Дюбуа, якого переміг у серпні 2023 року.

У травні 2024 року у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді Усик завдав першої поразки зухвалому Тайсону Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу надважкого дивізіону в епоху чотирьох поясів.

У грудні того ж року Усик вдруге переміг Ф'юрі одноголосним рішення суддів. Однак на той момент Олександр вже не володів поясом IBF, яким без бою заволодів Даніель Дюбуа.

У липні 2025 року на легендарному "Вемблі" у реванші Усик нокаутував Дюбуа у п'ятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу (двічі у надважкому дивізіоні та один раз у першій важкій вазі).

Усик – абсолютний чемпіон світу / фото Getty Images

Ентоні Джошуа теж продовжив свою кар'єру, сподіваючись повернутися на боксерський Олімп. Британець по черзі переміг Джермейна Франкліна, Роберта Геленіуса, Отто Валліна та Френсіса Нганну. Бій проти Даніеля Дюбуа, який володів титулом IBF, мав стати тріумфом Ей-Джея. Проте "Динаміт" знищив Джошуа, здобувши дострокову перемогу нокаутом у п'ятому раунді.

З того часу минув майже рік. Певний час Джошуа заліковував травму руки та очікував контракт на наступний бій. Повернення Ей-Джея на ринг очікується у січні-лютому 2026 року. Серед ймовірних суперників називають Джейка Полі та олімпійського чемпіона 2016 року Тоні Йоку.

Поразка Джошуа від Дюбуа / фото Getty Images

Чи відбудеться третій бій Усик – Джошуа?

Олександр Усик та Ентоні Джошуа неодноразово висловлювалися про бажання провести третій поєдинок. Однак наразі немає жодних передумов для проведення цього бою.

Реальний шанс організувати трилогію був втрачений у 2024 році, коли Джошуа програв Дюбуа. Цей результат одразу відкинув Ентоні з-поіж ймовірних претендентів на бій з Усиком.

Усик та Джошуа мріють про третій бій / фото Getty Images

Така можливість може з'явитися у майбутньому. Однак варто пам'ятати, що у цьому поєдинку повинні бути зацікавлені організатори, які мають вгамувати фінансові апетити Усика та Джошуа.