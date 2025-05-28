Промоутер Ей Джея Едді Хірн повідомив про найближчі плани свого клієнта. Наразі функціонер веде перемовини з організатором Riyadh Season впливовим Туркі Аль аш-Шейхом, пише 24 Канал з посиланням на Boxing Scene.

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Хто може стати суперником Джошуа

35-річний британець повернеться до тренувань через шість тижнів. Вже восени Джошуа зможе вийти на ринг.

Серед ймовірних суперників розглядають ветерана хевівейту Ділліана Вайта та американського проспекту Джареда Андерсона, якому пророкували славу Майка Тайсона.

Йдуть переговори про контракт на два бої, переговори з Турки Аль-Шейхом на поєдинки у Саудівській Аравії. Перший з них має відбутися восени,

– зауважив Хірн.

Наступний бій Джошуа планує провести вже у 2026 році. Ім'я суперника буде залежати від результату бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Промоутер не виключає варіант поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, якщо той вирішить відновити кар'єру.

Нагадаємо, що Ей Джей востаннє виходив на ринг 21 вересня 2024 року. Тоді на легендарному "Вемблі" Джошуа зазнав принизливої поразки від Даніеля Дюбуа. "Динаміт" нокаутував зірку хевівейту у п'ятому раунді, завдавши четвертої поразки в кар'єрі.