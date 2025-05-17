В ніч з 21 на 22 вересня 2024 року відбувся бій за титул IBF між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ей-Джей сенсаційно поступився опоненту нокаутом.

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Який прогноз на можливий реванш дав Усик

Український боксер попри все вважає, що Ентоні Джошуа переможе Даніеля Дюбуа, пише 24 канал з посиланням на Daily Mail.

Якби цей бій пройшов сьогодні, я знову вам скажу, що Джошуа переможе. Але знаєте, Дюбуа це дуже небезпечний суперник, він чудовий боксер і чемпіон світу. Але подивіться на Джошуа, він зараз кращий,

– сказав Олександр Усик.

Він також додав, що у Ей-Джея неймовірні навички боксу, він чемпіон Олімпіади.

Нагадаємо, що 19 липня на "Вемблі" запланований реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа.