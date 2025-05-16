На кону цієї битви стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Своєю думкою щодо майбутнього протистояння поділився австралійський супертяж Джастін Гуні.

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Прогноз від Гуні

26-річний боксер, який ще не програв жодного бою на професійному рівні, зробив свій прогноз на реванш українця та британця. Він відзначив прогрес "Динаміта" та вважає, що в цьому поєдинку немає фаворита, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT Boxing.

"У Дюбуа є шанси. Я даю йому 50 відсотків. Це завжди 50 на 50, особливо у надважкому дивізіоні – все вирішує один удар. А в Даніеля є той самий удар, він це вже показував.

Думаю, кожного разу, коли Даніель виходить у ринг, він стає кращим з кожним боєм. Тож, думаю, це буде справді цікавий бій. Буде цікаво подивитися, як Усик повернеться після попереднього поєдинку, над чим він працював. Там було багато контроверсійних моментів", – сказав Гуні.

Довідка. Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Вперше вони билися у 2023 році й тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на майбутню битву дав колишній чемпіон світу Карл Фроч.