Проте останнім часом з'являється чимало чуток, що "Циганський король" може знову її відновити. Він уже повернувся до тренувань і нещодавно провів 12-раундовий спаринг.

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З ким може побитися Ф'юрі

Представник колишнього чемпіона світу Спенсер Браун висловився про можливе повернення свого клієнта на ринг. Він вважає, що Тайсон Ф'юрі може відновити професійну кар'єру заради проведення трилогії з Олександром Усиком, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

"Він пішов на пенсію, але з Тайсоном ніколи не знаєш на сто відсотків. Ф’юрі загадковий, чи не так? Він говорить усілякі дурниці, без нього вже не так весело. Зараз він просто насолоджується життям і відпочиває.

Якщо він прийде в норму, то можливо ви його знову побачите. Я думаю, що Тайсон вийде на третій бій з Усиком. Звичайно, це вимагає багато грошей, але я думаю, що він прийме цей виклик", – сказав Браун.

До слова. Це вже далеко не перший раз, коли з'являються натяки на можливе проведення трилогії Усик – Ф'юрі. Нещодавно ймовірність розвитку такого сценарію коментував промоутер українського чемпіона Олександр Красюк.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик анонсував завершення кар'єри після двох наступних боїв. Одним із потенційних суперників для останньої битви він називав саме "Циганського короля".