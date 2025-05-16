Наразі українець готується до битви з Даніелем Дюбуа, в якій матиме можливість втретє стати абсолютним чемпіоном світу. Думкою щодо короля сучасного хевівейту поділився відомий промоутер Едді Хірн.

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Він розхвалив Олександра Усика та назвав головні чесноти, завдяки яким той зміг досягнути неймовірного успіху в боксі. На думку британця, це талант від Бога та ментальна сила українця, повідомляє 24 Канал із посиланням на RTF.

"Я вважаю, що це талант, даний Богом. Я думаю, що його віра екстремально сильна. Він побив більшість бійців на чужій землі, на їхній території, і ментально в нього була неймовірна перевага над суперниками.

Ф’юрі, окрім Усика, найкращий у плані психологічного тиску та треш-току. Але українець переграв його в цьому сенсі повністю", – сказав Хірн.

Довідка. Наступний бій Олександр Усик знову проведе на території свого суперника. Він буде битися з "Динамітом" 19 липня в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі".

Нагадаємо, що нещодавно авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Український чемпіон продовжує утримувати лідерство після першої перемоги на Тайсоном Ф'юрі.