Він зберіг своє лідерство, яке утримує з травня минулого року. Українець очолив рейтинг після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі в битві за абсолют у надважкій ваговій категорії.

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Як змінився рейтинг

Трійка також залишилася без змін, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring. На другому місці розташовується абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі японець Наоя Іноуе, а на третьому – чемпіон світу за версією WBA в першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд.

Головною подією в оновленому рейтингу стала зміна позицій непереможного Дзунто Накатані та Сауля Альвареса. Попри перемогу "Канело" в битві за абсолют, він опустився на восьму сходинку, а японець піднявся на сьому.

Також варто відзначити повернення в топ-10 Давіда Бенавідеса. Американець, який має рекорд 30-0, наразі замикає десятку найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Оновлений рейтинг P4P

Олександр Усик Наоя Іноуе Теренс Кроуфорд Дмітрій Бівол Артур Бєтєрбієв Джессі Родрігес Дзунто Накатані Сауль Альварес Кен Шіро Давід Бенавідес

Нагадаємо, що Олександр Усик свій наступний бій проведе 19 липня проти Даніеля Дюбуа. Битва за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі".