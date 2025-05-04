На кону їх поєдинку стояв статус абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. "Канело" був явним фаворитом бою, що й підтвердив на ринзі, повідомляє 24 Канал.

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Впевнена перемога мексиканця

Суперники почали протистояння дуже обережно. Сауль Альварес забрав центр рингу та постійно переслідував опонента, який відповідав джебами з дальньої дистанції.

Поступово мексиканський боєць почав збільшувати темп бою та провів декілька непоганих атак. Вільям Скулл намагався не стояти на місці та не пропускати нічого важкого, але при цьому був доволі пасивним в атакувальних діях.

"Канело" ж систематично продовжував пресингувати суперника, комбінував удари в голову та корпус. Він не демонстрував надзвичайно високого рівня, проте забирав більшість раундів.

Кубинець один з найкращих відрізків продемонстрував у п'ятій 3-хвилинці. Він сильно потряс Сауля, проте той встояв і відповів низкою своїх ударів.

Загалом Скулл діяв дуже пасивно й перед дев’ятим раундом рефері закликав його битися активніше. Проте Альварес завдяки своєму пресингу не дозволив супернику перехопити ініціативу та впевнено забрав чемпіонські раунди.

Врешті-решт боксери пройшли всю дистанцію бою. Судді зафіксували перемогу "Канело" одноголосим рішенням за очками – 115:113, 116:112 та 119:109.

Дивіться відеоогляд бою Сауль Альварес – Вільям Скулл

Довідка. Ця поразка стала першою на професійному рівні для Вільяма Скулла. До цього він провів 23 бої, у яких здобув усі перемоги.

Зазначимо, що 34-річний "Канело" вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном у другому середньому дивізіоні. Всього він має на своєму рахунку 67 поєдинків – 63 звитяги, дві нічиї та стільки ж поразок.