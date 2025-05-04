На кону их поединка стоял статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. "Канело" был явным фаворитом боя, что и подтвердил на ринге, сообщает 24 Канал.

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Уверенная победа мексиканца

Соперники начали противостояние очень осторожно. Сауль Альварес забрал центр ринга и постоянно преследовал оппонента, который отвечал джебами с дальней дистанции.

Постепенно мексиканский боец начал увеличивать темп боя и провел несколько неплохих атак. Уильям Скулл старался не стоять на месте и не пропускать ничего тяжелого, но при этом был довольно пассивным в атакующих действиях.

"Канело" же систематически продолжал прессинговать соперника, комбинировал удары в голову и корпус. Он не демонстрировал чрезвычайно высокого уровня, однако забивал большинство раундов.

Кубинец один из лучших отрезков продемонстрировал в пятой 3-минутке. Он сильно потряс Сауля, однако тот устоял и ответил рядом своих ударов.

В целом Скулл действовал очень пассивно и перед девятым раундом рефери призвал его драться активнее. Однако Альварес благодаря своему прессингу не позволил сопернику перехватить инициативу и уверенно забрал чемпионские раунды.

В конце концов боксеры прошли всю дистанцию боя. Судьи зафиксировали победу "Канело" единогласным решением по очкам – 115:113, 116:112 и 119:109.

Смотрите видеообзор боя Сауль Альварес – Уильям Скулл

Справка. Это поражение стало первым на профессиональном уровне для Уильяма Скулла. До этого он провел 23 боя, в которых одержал все победы.

Отметим, что 34-летний "Канело" второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом во втором среднем дивизионе. Всего он имеет на своем счету 67 поединков – 63 победы, две ничьи и столько же поражений.