Володар титулів WBC, IBO, WBA та WBO Олександр Усик поділився своєю думкою про президента Росії Владіміра Путіна. Він порівняв його з Адольфом Гітлером, який розпочав Другу світову війну, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Пірсу Моргану.

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Усик закликав Путіна зупинитись

Чемпіон світу з боксу розповів, як російська армія щодня бомбардує житлові будинки та цивільну інфраструктуру України, називаючи їх воєнними об'єктами.

"Чи схожі Путін і Гітлер? Так, безумовно, це правда. Бо коли ракета летить у дім – це дім, а не військова інфраструктура, це не армія. Це просто дім. Там живуть діти, бабусі, дідусі… А росіяни кажуть: "Це військовий об'єкт". Ви божевільні?

У мене багато відео, дуже багато відео. Не тільки Київ – Донецьк, Кривий Ріг, Харків, Запоріжжя, Луганськ – дуже багато, і це не військова інфраструктура. Це будинки, лікарні, театри, крамниці, ринки. Божевілля.

Моє послання Путіну? У мене немає послання. Будь ласка, зупинись", – сказав Усик.

Раніше Усик звернувся до президента США Дональда Трампа. Боксер попросив політика зупинити війну в Україні та не віддавати росіянам українські території.

Нагадаємо, що 19 липня 2025 року Олександр Усик проведе другий бій проти Даніеля Дюбуа. Боксери в очному протистоянні визначать абсолютного чемпіона світу.