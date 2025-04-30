Перша з них відбудеться вже 19 липня проти Даніеля Дюбуа за статус абсолютного чемпіона. Хто ж стане наступним (ймовірно останнім) опонентом українця наразі невідомо.

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Може відбутися трилогія

Очікувалося, що переможець бою за абсолют буде битися з Джозефом Паркером. Проте Олександр Усик має інші плани, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

Він заявив, що сфокусований на поєдинку з "Динамітом", після чого хотів би провести ще одну битву, яка перетворилася б для українця на першу трилогію в кар'єрі:

Я думаю, що два бої та досить. Якщо я так кажу, то це правда. Я думаю, що мені залишилось провести два бої. Зараз зосереджений на Даніелі Дюбуа. У мене є два варіанти: Ентоні Джошуа та Тайсон Ф’юрі.

Відповідаючи на запитання, кому б саме він віддав перевагу, Олександр обрав "Циганського короля". Він вважає, що британець ще не сказав останнього слова в боксі.

"Думаю, Тайсон не завершив кар'єру. Він так каже, але насправді – ні. Продовжує тренуватися та боксувати. Так, він багато говорить, але це чудовий хлопець", – сказав Усик.

На таку заяву оперативно вже відреагував особисто Тайсон Ф'юрі. "Циганський король" в інстаграмі залишив коментар зі словами про готовність вийти на ринг:

Побив цього покидька двічі, світ знає правду. У будь-який час і в будь-якому місці. Наступного разу – Велика Британія, 100 тисяч людей.

Нагадаємо, що боксери билися один з одним двічі у 2024 році. У травні українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів, а у грудні – одноголосим. Після другого бою Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.