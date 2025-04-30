Первый из них состоится уже 19 июля против Даниэля Дюбуа за статус абсолютного чемпиона. Кто же станет следующим (вероятно последним) оппонентом украинца пока неизвестно.

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Может состояться трилогия

Ожидалось, что победитель боя за абсолют будет драться с Джозефом Паркером. Однако Александр Усик имеет другие планы, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

Он заявил, что сфокусирован на поединке с "Динамитом", после чего хотел бы провести еще одну битву, которая превратилась бы для украинца на первую трилогию в карьере:

Я думаю, что два боя и достаточно. Если я так говорю, то это правда. Я думаю, что мне осталось провести два боя. Сейчас сосредоточен на Даниэле Дюбуа. У меня есть два варианта: Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

Отвечая на вопрос, кому бы именно он отдал предпочтение, Александр выбрал "Цыганского короля". Он считает, что британец еще не сказал последнего слова в боксе.

"Думаю, Тайсон не завершил карьеру. Он так говорит, но на самом деле – нет. Продолжает тренироваться и боксировать. Да, он много говорит, но это замечательный парень", – сказал Усик.

На такое заявление оперативно уже отреагировал лично Тайсон Фьюри. "Цыганский король" в инстаграме оставил комментарий со словами о готовности выйти на ринг:

Побил этого подонка дважды, мир знает правду. В любое время и в любом месте. В следующий раз – Великобритания, 100 тысяч человек.

Напомним, что боксеры дрались друг с другом дважды в 2024 году. В мае украинец одержал победу раздельным решением судей, а в декабре – единогласным. После второго боя Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.