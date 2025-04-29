Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Какой прогноз дал Белью на реванш

Британец считает Усика лучшим боксером супертяжелого веса в мире. В частности он сказал, что украинец, пожалуй, лучший супертяжеловес нашей эпохи, и это уже никто не отрицает, Усик удивительный в том, что делает, пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Дюбуа был замечательным. Я несколько раз списывал его со счетов, но он возвращался, чтобы доказать, что я ошибался. Надо дать ему шанс, и он имеет шанс, но Усик уже заставил его сдаться один раз, поэтому сможет ли он заставить его сделать это снова?

– отметил Тони Белью.

Он также дал свой прогноз на будущее противостояние боксеров.

"Даниэль сейчас на таком этапе карьеры, когда преодолел все проблемы и чувствует себя самым уверенным за всю свою жизнь, но я думаю, что его нокаутируют между 8-м и 12-м раундами", – добавил Тони Белью.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения.