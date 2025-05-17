В ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой за титул IBF между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Эй-Джей сенсационно уступил оппоненту нокаутом.

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Какой прогноз на возможный реванш дал Усик

Украинский боксер несмотря на все считает, что Энтони Джошуа победит Даниэля Дюбуа, пишет 24 канал со ссылкой на Daily Mail.

Если бы этот бой прошел сегодня, я снова вам скажу, что Джошуа победит. Но знаете, Дюбуа это очень опасный соперник, он великолепный боксер и чемпион мира. Но посмотрите на Джошуа, он сейчас лучше,

– сказал Александр Усик.

Он также добавил, что у Эй-Джея невероятные навыки бокса, он чемпион Олимпиады.

Напомним, что 19 июля на "Уэмбли" запланирован реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.