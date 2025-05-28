Промоутер Эй Джея Эдди Хирн сообщил о ближайших планах своего клиента. Сейчас функционер ведет переговоры с организатором Riyadh Season влиятельным Турки Аль аш-Шейхом, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Кто может стать соперником Джошуа

35-летний британец вернется к тренировкам через шесть недель. Уже осенью Джошуа сможет выйти на ринг.

Среди вероятных соперников рассматривают ветерана хевивейта Диллиана Уайта и американского проспекта Джареда Андерсона, которому пророчили славу Майка Тайсона.

Идут переговоры о контракте на два боя, переговоры с Турки Аль-Шейхом на поединки в Саудовской Аравии. Первый из них должен состояться осенью,

– отметил Хирн.

Следующий бой Джошуа планирует провести уже в 2026 году. Имя соперника будет зависеть от результата боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Промоутер не исключает вариант поединка против Тайсона Фьюри, если тот решит возобновить карьеру.

Напомним, что Эй Джей последний раз выходил на ринг 21 сентября 2024 года. Тогда на легендарном "Уэмбли" Джошуа потерпел унизительное поражение от Даниэля Дюбуа. "Динамит" нокаутировал звезду хевивейта в пятом раунде, нанеся четвертое поражение в карьере.