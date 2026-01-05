Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі заявив, що не має намір стати президентом України. Загалом політика його не цікавить, пише 24 Канал з посиланням на офіційний Tik-Tok акаунт спортсмена.
Що Усик сказав про вибори президента?
Боксер, не вагаючись, відповів "ні" на запитання ведучого, чи буде він після завершення профі-кар'єри претендувати на роль глави держави. Усик чітко дав зрозуміти, що політика – це не та галузь, у якій він бачить своє майбутнє.
Натомість він продовжить працювати для своєї країни.
Я завжди це роблю. Але не як політик, а як спортсмен, просто як людина,
– додав Усик.
Зверніть увагу! За даними статистичного порталу BoxRec, Олександр Усик провів 24 бої на профі-рівні, усі переможні, 15 з них нокаутом.
Що відомо про наступні бої Усика?
- Поки останній поєдинок українець провів 19 липня 2025 року, вдруге нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа та знову ставши абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
- У листопаді Усик відмовився від титулу WBO на тлі наміру організації зобов'язати його битися з Фабіо Вордлі. Натомість своїм наступним суперником Олександр обрав американця Деонтея Вайлдера.
- Мегафайт з "Бронзовим бомбардувальником" може відбутися навесні 2026 року. Серед можливих місць проведення називають Саудівську Аравію, Сполучені Штати чи Велику Британію.
- Загалом на профі-ринзі чемпіон збирається провести ще два – три бої, хоча раніше говорив про те, що наступний поєдинок стане останнім.