Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе заявил, что не намерен стать президентом Украины. В целом политика его не интересует, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный Tik-Tok аккаунт спортсмена.

Что Усик сказал о выборах президента?

Боксер, не колеблясь, ответил "нет" на вопрос ведущего, будет ли он после завершения профи-карьеры претендовать на роль главы государства. Усик четко дал понять, что политика – это не та отрасль, в которой он видит свое будущее.

Вместо этого он продолжит работать для своей страны.

Я всегда это делаю. Но не как политик, а как спортсмен, просто как человек,

– добавил Усик.

Обратите внимание! По данным статистического портала BoxRec, Александр Усик провел 24 боя на профи-уровне, все победные, 15 из них нокаутом.

Что известно о следующих боях Усика?