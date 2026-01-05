Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе заявил, что не намерен стать президентом Украины. В целом политика его не интересует, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный Tik-Tok аккаунт спортсмена.
Что Усик сказал о выборах президента?
Боксер, не колеблясь, ответил "нет" на вопрос ведущего, будет ли он после завершения профи-карьеры претендовать на роль главы государства. Усик четко дал понять, что политика – это не та отрасль, в которой он видит свое будущее.
Вместо этого он продолжит работать для своей страны.
Я всегда это делаю. Но не как политик, а как спортсмен, просто как человек,
– добавил Усик.
Обратите внимание! По данным статистического портала BoxRec, Александр Усик провел 24 боя на профи-уровне, все победные, 15 из них нокаутом.
Что известно о следующих боях Усика?
- Пока последний поединок украинец провел 19 июля 2025 года, во второй раз нокаутировав британца Даниэля Дюбуа и снова став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
- В ноябре Усик отказался от титула WBO на фоне намерения организации обязать его драться с Фабио Уордли. Вместо этого своим следующим соперником Александр выбрал американца Деонтея Уайлдера.
- Мегафайт с "Бронзовым бомбардировщиком" может состояться весной 2026 года. Среди возможных мест проведения называют Саудовскую Аравию, Соединенные Штаты или Великобританию.
- Всего на профи-ринге чемпион собирается провести еще два – три боя, хотя ранее говорил о том, что следующий поединок станет последним.