На своєму каналі в ютубі Усик поділився деталями життя як у спорті, так і поза рингом. Він розповів про труднощі та радощі своєї кар'єри.
Яка ціна успіху Усика?
Олександр, чинний чемпіон світу у надважкому дивізіоні, зізнався, що часто не бачить сім'ю і почувається вдома як турист.
Моя ціна успіху – не бачити сім'ю, як народжуються та зростають мої діти. Я фактично не живу вдома, а приїжджаю туди як турист. Але щоразу, коли я опиняюсь поряд з ними, я намагаюсь проводити якомога більше часу разом, допомагати, слухати, підказувати,
– розповів Усик на своєму YouTube-каналі.
Про родину Олександра Усика
Його батьки, Олександр і Надія Усики, завжди підтримували спортивні прагнення та виховували в ньому силу волі й дисципліну.
Сім'я завжди була для Олександра важливою опорою, навіть коли він почав активно займатися боксом і брати участь у змаганнях.
- Дружина боксера – Катерина Усик. Пара разом ще з юності, подружжя виховує чотирьох дітей – синів Кирила та Михайла та доньок Марію і Лізу.