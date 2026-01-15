Усику вже тричі вдалось стати абсолютним чемпіоном світу. Недивно, що інтерес фанатів також прикутий і до близьких людей Олександра. 24 Канал розповідає детальніше про батьків українського спортсмена.

До теми В Україні чи закордоном: де зараз проживає Олександр Усик

Що відомо про мати Олександра Усика?

Найріднішу жінку в житті боксера звати Надія Петрівна, якій зараз 78 років. Вона народилась у 1947-му в селі Риботин, що на Чернігівщині.

Довгий час вона була працівником на будівництві. До знайомства із батьком Усика Надія Петрівна вже була в шлюбі, в якому народилась донька на ім'я Вікторія.

Із Олександром Усиком-старшим жінка познайомилась у 1984 році в Криму. Родина жила у Сімферополі, де і народився майбутній чемпіон світу через три роки після початку їх стосунків, у 1987-му.



Усик завітав в гості до Надії Петрівни / фото з відкритих джерел

Нині Надія Петрівна проживає на рідній Чернігівщині. Усик розповідав, що періодично гостює у родинному будинку, який знаходиться недалеко від річки Десна.

Також боксер зізнається, що мама завжди підтримувала його протягом кар'єри, хоч і дуже переживала. Вона не дивиться боъ сина, а пысля перемоги над Тайсоном Ф'юрі навіть попросила Олександра зав'язати із боксом.

Ким був батько Олександра Усика?

Власне, цим самим боксом Олександр почав займатися завдяки своєму татові, який є його тезкою. Олександр Анатолійович Усик є уродженцем Сумщини, де з'явився на світ у 1962 році в селі Терни.

Згодом Усик-старший переїхав у Крим, де почав будувати кар'єру та сім'ю. Він служив у армії СРСР, після чого працював охоронцем на будівництві.

Важливою частиною його життя була війна в Афганістані, де він двічі брав участь. На жаль, там батько майбутнього боксера зазнав поранення, хоч обійшлось без серйозних фізичних травм.

Після того Олександр страждав від посттравматичного синдрому, мав головні болі, а також неміцний сон із кошмарами. Серед інших симптомів були підвищений тиск та нервова напруженість.

Але це не завадило йому побудувати щасливу сім'ю із Надією Петрівною. Усик-молодший згадував, що батько привчав його до суворої дисципліни та активно залучав до господарських справ.



Батьки Усика з нагородами сина / фото з відкритих джерел

Завдяки цьому Усик суттєво прокачав фізичну сили. Батько заохотив сина займатися спортом. Той цікавився футболом, але після одного з тренувань Олександр-старший вирішив спрямувати сина у бокс.

Під час одного з матчів не стримався і дав супернику "боковуху". Нокаутував його, мене відрахували з команди. Тренер наполягав, що я маю попросити вибачення, але я не став. Тож з футболом не склалось. Батько казав, що в мене може вийти в боксі. Я не хотів, бо в боксі б'ють. А він каже: "Для того, щоб тебе не били, мусиш бити ти",

– розповідав Усик-молодший.

Батько Олександра також в дитинстві займався боксом, тому і заохотив сина піти у цей вид спорту. Протягом аматорської кар'єри син постійно користувався підтримкою батька.



Сімейство Усиків із маленьким Сашком / фото з відкритих джерел

Проте найгучніші успіхи Усика Олександр-старший так і не побачив. Першим гучним досягненням стала золота медаль Усика-молодшого на Олімпіаді-2012.

Як Усик пережив смерть батька?

Але батько чемпіона так не встиг її побачити на власні очі. У 2012 році Олександр Анатолійович помер незадовго після Ігор у Лондоні. 50-річний чоловік не пережив інфаркту і так і не дочекався повернення сину з Великої Британії.

Через смерть батька Олександр відклав перехід на професійний рівень. Але зі свого курсу не збився і зміг стати легендою боксу в крузервейті на надважкій вазі.

Усик завжди акцентував, що всі свої перемоги він присвячує покійному татові. А після перемоги над Тайсоном Ф'юрі, коли українець став абсолютним чемпіоном світу, він зі сльозами на очах подивився у небо та промовив: "Батьку, ти мене чуєш? Ми це зробили! Ми це зробили".

Як Усик ставав абсолютним чемпіоном?