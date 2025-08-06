Українець Олександр Усик вважається найкращим боксером хевівейту на даний момент. Спортсмен виграв усі 24 поєдинки на професійному рівні та тричі ставав абсолютним чемпіоном світу, повідомляє 24 Канал.

До теми Переживає за сина та не дивиться його бої: де живе та що відомо про маму Усика

Де живе Олександр Усик?

Востаннє Усику вдалось зібрати усі пояси надважкої ваги 19 липня 2025 року завдяки перемозі над Даніелем Дюбуа. Олександр нокаутував британця у 5-му раунді.

Усик доволі рано почав битися закордоном. Після восьми поєдинків у рідній країні Олександр став зацікавлювати всіх фанатів боксу у світі. Тим не менше, сім'я спортсмена продовжує проживати саме в Україні.

До 2014 року Олександр та Катерина проживали у Криму, але через анексію автономної республіки Росією сім'я переїхала у Київ. Довгий час вони проживали у столиці.

Війна та окупація

Але перед повномасштабним вторгненням сім'я купила будинок у Ворзелі. Це селище знаходиться на північний захід від Києва у Бучанському районі. Відстань до столиці – всього 10 кілометрів.



Як виглядає дім Олександра Усика під Києвом / фото lomus

Будинок має два поверхи. Саме у ньому дружина та діти Усика зустріли повномасштабну війну у 2022 році. Сам Олександр тоді був закордоном та готувався до другого бою проти Ентоні Джошуа.

Зрештою Усик повернувся в Україну та допоміг своїй сім'ї залишити дім. Саме в Бучанському районі Київської області проходили найбільш запеклі бої у лютому-березні 2022 року.

На певний період часу будинок Усиків опинився під окупацією росіян. На щасті, Катерина з дітьми встигли його залишити. Але завдяки ЗСУ Ворзель вдалось звільнити від терористів.



Як виглядає будинок Олександра Усика / скріншот з відео

Повернення додому

Пізніше Олександр з дружиною повернулись додому та ділились у мережі наслідками окупації будівлі. Росіяни пошкодили внутрішні приміщення та залишили після себе бруд і символіку окупантів.

Нас*али, поломали дерева, ялинки, які я з дітьми садив. Але у порівнянні із тим, що інші люди втратили, це взагалі нічого. Слава Богу, дім стоїть, його відновили. Люди, які мені в цьому допомагають, зробили ремонт, прибрали весь бруд, який там залишили. Почистили та поставили паркан,

– розповідав Усик.

Також Олександр зізнавався, що думав повністю знести будинок після окупації росіян та побудувати на його місці нову будівлю. Зрештою поки що ця ідея залишається нереалізованою.

Всі фото дому Олександра Усика у Ворзелі:

Чи живе Усик в Іспанії?

При цьому сім'я боксера часто проводить час закордоном. Вся справа у тому, що Олександр проводить тренувальні табори не в Україні не тільки через війну, а і через відсутність відповідних умов для занять.

Коли спортсмен не вдома, Катерина та діти часто приїжджають до нього. До прикладу, перед боєм із Дюбуа Олександр жив біля півроку в Іспанії. Саме там, у місті Гандія, і знаходився його тренувальний табір.

Читайте також ШІ шокував прогнозом на наступний бій Усика

Також відомо, що сини Усика Кирило та Михайло живуть в Іспанії, де займаються дзюдо. А ось доньки Олександра з дружиною не прагнуть залишати Україну. Нещодавно 15-річна Єлизавета відсвяткувала у Києві день народження.

На святі виступило чимало зірок, в тому числі й сам батько дівчини завітав. У свою чергу наймолодша дитина в сім'ї Усиків Марія народилась на початку 2024 року в Києві.