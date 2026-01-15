Усику уже трижды удалось стать абсолютным чемпионом мира. Неудивительно, что интерес фанатов также прикован и к близким людям Александра. 24 Канал рассказывает подробнее о родителях украинского спортсмена.

По теме В Украине или заграницей: где сейчас проживает Александр Усик

Что известно о матери Александра Усика?

Самую родную женщину в жизни боксера зовут Надежда Петровна, которой сейчас 78 лет. Она родилась в 1947-м в селе Рыботин, что на Черниговщине.

Долгое время она была работником на строительстве. До знакомства с отцом Усика Надежда Петровна уже была в браке, в котором родилась дочь по имени Виктория.

С Александром Усиком-старшим женщина познакомилась в 1984 году в Крыму. Семья жила в Симферополе, где и родился будущий чемпион мира через три года после начала их отношений, в 1987-м.



Усик пришел в гости к Надежде Петровне / фото из открытых источников

Сейчас Надежда Петровна проживает на родной Черниговщине. Усик рассказывал, что периодически гостит в семейном доме, который находится недалеко от реки Десна.

Также боксер признается, что мама всегда поддерживала его на протяжении карьеры, хоть и очень переживала. Она не смотрит бои сына, а после победы над Тайсоном Фьюри даже попросила Александра завязать с боксом.

Кем был отец Александра Усика?

Собственно, этим самым боксом Александр начал заниматься благодаря своему папе, который является его тезкой. Александр Анатольевич Усик является уроженцем Сумщины, где появился на свет в 1962 году в селе Терны.

Впоследствии Усик-старший переехал в Крым, где начал строить карьеру и семью. Он служил в армии СССР, после чего работал охранником на стройке.

Важной частью его жизни была война в Афганистане, где он дважды участвовал. К сожалению, там отец будущего боксера получил ранение, хотя обошлось без серьезных физических травм.

После того Александр страдал от посттравматического синдрома, имел головные боли, а также непрочный сон с кошмарами. Среди других симптомов были повышенное давление и нервная напряженность.

Но это не помешало ему построить счастливую семью с Надеждой Петровной. Усик-младший вспоминал, что отец приучал его к строгой дисциплине и активно привлекал к хозяйственным делам.



Родители Усика с наградами сына / фото из открытых источников

Благодаря этому Усик существенно прокачал физическую силу. Отец поощрил сына заниматься спортом. Тот интересовался футболом, но после одной из тренировок Александр-старший решил направить сына в бокс.

Во время одного из матчей не сдержался и дал сопернику "боковуху". Нокаутировал его, меня отчислили из команды. Тренер настаивал, что я должен попросить прощения, но я не стал. Поэтому с футболом не сложилось. Отец говорил, что у меня может получиться в боксе. Я не хотел, потому что в боксе бьют. А он сказал: "Для того, чтобы тебя не били, должен бить ты",

– рассказывал Усик-младший.

Отец Александра также в детстве занимался боксом, поэтому и поощрил сына пойти в этот вид спорта. В течение любительской карьеры сын постоянно пользовался поддержкой отца.



Семейство Усиков с маленьким Сашей / фото из открытых источников

Однако самые громкие успехи Усика Александр-старший так и не увидел. Первым громким достижением стала золотая медаль Усика-младшего на Олимпиаде-2012.

Как Усик пережил смерть отца?

Но отец чемпиона так не успел ее увидеть собственными глазами. В 2012 году Александр Анатольевич умер вскоре после Игр в Лондоне. 50-летний мужчина не пережил инфаркта и так и не дождался возвращения сына из Великобритании.

Из-за смерти отца Александр отложил переход на профессиональный уровень. Но со своего курса не сбился и смог стать легендой бокса в крузервейте в супертяжелом весе.

Усик всегда акцентировал, что все свои победы он посвящает покойному папе. А после победы над Тайсоном Фьюри, когда украинец стал абсолютным чемпионом мира, он со слезами на глазах посмотрел в небо и сказал: "Отец, ты меня слышишь? Мы это сделали! Мы это сделали".

Как Усик становился абсолютным чемпионом?