Усику уже трижды удалось стать абсолютным чемпионом мира. Неудивительно, что интерес фанатов также прикован и к близким людям Александра. 24 Канал рассказывает подробнее о родителях украинского спортсмена.
Что известно о матери Александра Усика?
Самую родную женщину в жизни боксера зовут Надежда Петровна, которой сейчас 78 лет. Она родилась в 1947-м в селе Рыботин, что на Черниговщине.
Долгое время она была работником на строительстве. До знакомства с отцом Усика Надежда Петровна уже была в браке, в котором родилась дочь по имени Виктория.
С Александром Усиком-старшим женщина познакомилась в 1984 году в Крыму. Семья жила в Симферополе, где и родился будущий чемпион мира через три года после начала их отношений, в 1987-м.
Усик пришел в гости к Надежде Петровне / фото из открытых источников
Сейчас Надежда Петровна проживает на родной Черниговщине. Усик рассказывал, что периодически гостит в семейном доме, который находится недалеко от реки Десна.
Также боксер признается, что мама всегда поддерживала его на протяжении карьеры, хоть и очень переживала. Она не смотрит бои сына, а после победы над Тайсоном Фьюри даже попросила Александра завязать с боксом.
Кем был отец Александра Усика?
Собственно, этим самым боксом Александр начал заниматься благодаря своему папе, который является его тезкой. Александр Анатольевич Усик является уроженцем Сумщины, где появился на свет в 1962 году в селе Терны.
Впоследствии Усик-старший переехал в Крым, где начал строить карьеру и семью. Он служил в армии СССР, после чего работал охранником на стройке.
Важной частью его жизни была война в Афганистане, где он дважды участвовал. К сожалению, там отец будущего боксера получил ранение, хотя обошлось без серьезных физических травм.
После того Александр страдал от посттравматического синдрома, имел головные боли, а также непрочный сон с кошмарами. Среди других симптомов были повышенное давление и нервная напряженность.
Но это не помешало ему построить счастливую семью с Надеждой Петровной. Усик-младший вспоминал, что отец приучал его к строгой дисциплине и активно привлекал к хозяйственным делам.
Родители Усика с наградами сына / фото из открытых источников
Благодаря этому Усик существенно прокачал физическую силу. Отец поощрил сына заниматься спортом. Тот интересовался футболом, но после одной из тренировок Александр-старший решил направить сына в бокс.
Во время одного из матчей не сдержался и дал сопернику "боковуху". Нокаутировал его, меня отчислили из команды. Тренер настаивал, что я должен попросить прощения, но я не стал. Поэтому с футболом не сложилось. Отец говорил, что у меня может получиться в боксе. Я не хотел, потому что в боксе бьют. А он сказал: "Для того, чтобы тебя не били, должен бить ты",
– рассказывал Усик-младший.
Отец Александра также в детстве занимался боксом, поэтому и поощрил сына пойти в этот вид спорта. В течение любительской карьеры сын постоянно пользовался поддержкой отца.
Семейство Усиков с маленьким Сашей / фото из открытых источников
Однако самые громкие успехи Усика Александр-старший так и не увидел. Первым громким достижением стала золотая медаль Усика-младшего на Олимпиаде-2012.
Как Усик пережил смерть отца?
Но отец чемпиона так не успел ее увидеть собственными глазами. В 2012 году Александр Анатольевич умер вскоре после Игр в Лондоне. 50-летний мужчина не пережил инфаркта и так и не дождался возвращения сына из Великобритании.
Из-за смерти отца Александр отложил переход на профессиональный уровень. Но со своего курса не сбился и смог стать легендой бокса в крузервейте в супертяжелом весе.
Усик всегда акцентировал, что все свои победы он посвящает покойному папе. А после победы над Тайсоном Фьюри, когда украинец стал абсолютным чемпионом мира, он со слезами на глазах посмотрел в небо и сказал: "Отец, ты меня слышишь? Мы это сделали! Мы это сделали".
Как Усик становился абсолютным чемпионом?
- Александр за свою карьеру провел 24 поединка, выиграв каждый из них (15 – нокаутом). Украинцу удалось аж трижды стать абсолютным чемпионом мира.
- Впервые это звание покорилось Александру еще в крузервейте после победы над Муратом Гассиевым в Москве в 2018 году. Позже Усик перешел в супертяжелый вес и в 2024-м стал в нем абсолютным чемпионом.
- Это стало возможным благодаря победе над Тайсоном Фьюри. Тогда Александр уже через месяц отказался от пояса IBF., но летом 2025-го вернул его себе.
- Тогда Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом благодаря нокауту Даниэля Дюбуа. Теперь же украинец снова лишился звания абсолюта, освободив пояс WBO.
- Следующим соперником Александра должен стать Деонтей Уайлдер. По крайней мере, украинец дал понять, что поединок против Фабио Уордли его не интересует.