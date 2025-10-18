Раніше у Каліфорнії Василь Ломаченко проводив тренувальний табір, готуючись до поєдинків. Після завершення кар'єрі будинок виявився непотрібним, пише 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".
Читайте також Обіймався з кентами Кадирова: Стерненко закликав заборонити Ломаченку виїзд з України
За скільки продав свій будинок Ломаченко?
Будинок Василя Ломаченка має п'ять спалень та п'ять ванних кімнат. Він знаходиться у мальовничому гірському районі в Санта-Роза-Веллі у Каліфорнії. На ділянці площею 0,4 гектара розташовані гаражі на вісім автомобілів, басейн з морською водою, спа-центр, дві зони для барбекю, тенісний корт та майданчик для занять баскетболом та піклболом.
Також у будинку є тренажерний зал та боксерський ринг. Ломаченко вперше засвітив своє американське житло п'ять років тому під час зйомок документального фільму виробництва Top Rank Boxing перед боєм за абсолют з Тео Лопесом.
Ломаченко хотів отримати за свій будинок 2 мільйони 599 тисяч доларів. Однак у підсумки продав за 2 мільйони 470 тисяч, що на 129 тисяч менше, ніж планував отримати.
Чим зараз займається Ломаченко?
- Василь Ломаченко остаточно повісив рукавички на цвях у червні 2025 року. 37-річного боксера тривалий час турбували болі у спині.
- Наразі він відвідує боксерські турніри, що відбуваються в Одеській області. Нещодавно його побачили в Ізмаїлі. Вболівальники одразу помітили зміни у зовнішності ексчемпіона. Василь дещо погладшав та змінив зачіску.
- У соціальних мережах він продовжує публікувати ролики з релігійними діячами УПЦ МП та уникає звинувачень на адресу Росії – агресора, який практично щодня атакує Одеську область.