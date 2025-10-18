Раніше у Каліфорнії Василь Ломаченко проводив тренувальний табір, готуючись до поєдинків. Після завершення кар'єрі будинок виявився непотрібним, пише 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".

За скільки продав свій будинок Ломаченко?

Будинок Василя Ломаченка має п'ять спалень та п'ять ванних кімнат. Він знаходиться у мальовничому гірському районі в Санта-Роза-Веллі у Каліфорнії. На ділянці площею 0,4 гектара розташовані гаражі на вісім автомобілів, басейн з морською водою, спа-центр, дві зони для барбекю, тенісний корт та майданчик для занять баскетболом та піклболом.

Також у будинку є тренажерний зал та боксерський ринг. Ломаченко вперше засвітив своє американське житло п'ять років тому під час зйомок документального фільму виробництва Top Rank Boxing перед боєм за абсолют з Тео Лопесом.

Ломаченко хотів отримати за свій будинок 2 мільйони 599 тисяч доларів. Однак у підсумки продав за 2 мільйони 470 тисяч, що на 129 тисяч менше, ніж планував отримати.

Чим зараз займається Ломаченко?