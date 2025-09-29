Український боксер Василь Ломаченко завершив кар'єру у червні цього року. Після цього спортсмен надовго пропав з поля зору і лише на днях з'явився на публіці, повідомляє 24 Канал з посиланням на фан-сторінку Ломаченка.

Де зараз Василь Ломаченко?

Василь продовжує залишатися в Україну, хоча перед цим робив багато антиукраїнських заяв. Колишню зірку боксу помітили в Ізмаїлі, де він з'явився на відкритті боксерського турніру.

Фанати одразу відзначили зміну зовнішності Ломаченка. Боксер коротко поголив голову, а також відчутно погладшав. "Сьогодні Василь був на відкритому турнірі в Ізмаїлі. Борони Боже Василя та його сім'ю", – підписали відповідний пост на сторінці шанувальників спортсмена в інстаграмі.



Василь Ломаченко завітав на боксерський вечір в Ізмаїлі / фото фан-сторінки боксера

Нагадаємо, що Василь провів на професійному рівні 21 поєдинок, вигравши 18 з них згідно з BoxRec. В різні роки українцю підкорювались чемпіонські пояси WBA, WBC, WBO та IBF у легкій вазі.



Як змінився Василь Ломаченко після завершення кар'єри / фото фан-сторінки боксера

Свій останній поєдинок в кар'єрі Ломаченко провів у травні 2024 року. Українець ефектно нокаутував Джорджа Камбососа в Австралії та здобув пояс IBF.

Скандали Василя Ломаченка