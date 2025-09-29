Український боксер Василь Ломаченко завершив кар'єру у червні цього року. Після цього спортсмен надовго пропав з поля зору і лише на днях з'явився на публіці, повідомляє 24 Канал з посиланням на фан-сторінку Ломаченка.
Де зараз Василь Ломаченко?
Василь продовжує залишатися в Україну, хоча перед цим робив багато антиукраїнських заяв. Колишню зірку боксу помітили в Ізмаїлі, де він з'явився на відкритті боксерського турніру.
Фанати одразу відзначили зміну зовнішності Ломаченка. Боксер коротко поголив голову, а також відчутно погладшав. "Сьогодні Василь був на відкритому турнірі в Ізмаїлі. Борони Боже Василя та його сім'ю", – підписали відповідний пост на сторінці шанувальників спортсмена в інстаграмі.
Василь Ломаченко завітав на боксерський вечір в Ізмаїлі / фото фан-сторінки боксера
Нагадаємо, що Василь провів на професійному рівні 21 поєдинок, вигравши 18 з них згідно з BoxRec. В різні роки українцю підкорювались чемпіонські пояси WBA, WBC, WBO та IBF у легкій вазі.
Як змінився Василь Ломаченко після завершення кар'єри / фото фан-сторінки боксера
Свій останній поєдинок в кар'єрі Ломаченко провів у травні 2024 року. Українець ефектно нокаутував Джорджа Камбососа в Австралії та здобув пояс IBF.
Скандали Василя Ломаченка
- На жаль, прекрасна боксерська кар'єра Ломаченка була затьмарена його неоднозначною громадянською позицією. Василь став прихильником УПЦ МП, яка де-факто просувала ідеологію "руського міра" в Україні.
- У 2017 та 2018 роках Ломаченко після переможних боїв демонстрував у ринзі прапор Білгород-Дністровського замість синьо-жовтого стяга України.
- У 2022 році Василь зробив паузу в кар'єрі та начебто вступив до лав територіальної оборони у рідному Білгород-Дністровському. Проте вже за кілька місяців Ломаченко виїхав з України заради продовження кар'єри.
- В останніх поєдинках Василь вже виходив із прапором України. Проте після заборони діяльності УПЦ МП в Україні боксер став активно критикувати владу та уникати згадок про російський терор.
- Ломаченко закрив свою сторінку в інстаграм для українців та став там публікувати відверту проросійську релігійну пропаганду. Також боксер принципово відмовляється спілкуватися рідною мовою, використовуючи російську.
- У червні цього року Росія розбомбила рідну школу Ломаченка, на що той відреагував без згадки про винуватця війни в Україні. Це викликало обурення фанатів та публічну суперечку Василя із відомими блогерами.