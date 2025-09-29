Украинский боксер Василий Ломаченко завершил карьеру в июне этого года. После этого спортсмен надолго пропал из поля зрения и только на днях появился на публике, сообщает 24 Канал со ссылкой на фан-страницу Ломаченко.
Где сейчас Василий Ломаченко?
Василий продолжает оставаться в Украину, хотя перед этим делал много антиукраинских заявлений. Бывшую звезду бокса заметили в Измаиле, где он появился на открытии боксерского турнира.
Фанаты сразу отметили изменение внешности Ломаченко. Боксер коротко побрил голову, а также ощутимо поправился. "Сегодня Василий был на открытом турнире в Измаиле. Боже упаси Василия и его семью", – подписали соответствующий пост на странице поклонников спортсмена в инстаграме.
Василий Ломаченко посетил боксерский вечер в Измаиле / фото фан-страницы боксера
Напомним, что Василий провел на профессиональном уровне 21 поединок, выиграв 18 из них согласно BoxRec. В разные годы украинцу покорялись чемпионские пояса WBA, WBC, WBO и IBF в легком весе.
Как изменился Василий Ломаченко после завершения карьеры / фото фан-страницы боксера
Свой последний поединок в карьере Ломаченко провел в мае 2024 года. Украинец эффектно нокаутировал Джорджа Камбососа в Австралии и получил пояс IBF.
Скандалы Василия Ломаченко
- К сожалению, прекрасная боксерская карьера Ломаченко была омрачена его неоднозначной гражданской позицией. Василий стал сторонником УПЦ МП, которая де-факто продвигала идеологию "русского мира" в Украине.
- В 2017 и 2018 годах Ломаченко после победных боев демонстрировал в ринге флаг Белгород-Днестровского вместо сине-желтого флага Украины.
- В 2022 году Василий сделал паузу в карьере и якобы вступил в ряды территориальной обороны в родном Белгород-Днестровском. Однако уже через несколько месяцев Ломаченко уехал из Украины ради продолжения карьеры.
- В последних поединках Василий уже выходил с флагом Украины. Однако после запрета деятельности УПЦ МП в Украине боксер стал активно критиковать власть и избегать упоминаний о российском терроре.
- Ломаченко закрыл свою страницу в инстаграм для украинцев и стал там публиковать откровенную пророссийскую религиозную пропаганду. Также боксер принципиально отказывается общаться на родном языке, используя русский.
- В июне этого года Россия разбомбила родную школу Ломаченко, на что тот отреагировал без упоминания о виновнике войны в Украине. Это вызвало возмущение фанатов и публичный спор Василия с известными блогерами.