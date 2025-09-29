Украинский боксер Василий Ломаченко завершил карьеру в июне этого года. После этого спортсмен надолго пропал из поля зрения и только на днях появился на публике, сообщает 24 Канал со ссылкой на фан-страницу Ломаченко.

По теме Сколько Василий Ломаченко заработал денег на профессиональном ринге

Где сейчас Василий Ломаченко?

Василий продолжает оставаться в Украину, хотя перед этим делал много антиукраинских заявлений. Бывшую звезду бокса заметили в Измаиле, где он появился на открытии боксерского турнира.

Фанаты сразу отметили изменение внешности Ломаченко. Боксер коротко побрил голову, а также ощутимо поправился. "Сегодня Василий был на открытом турнире в Измаиле. Боже упаси Василия и его семью", – подписали соответствующий пост на странице поклонников спортсмена в инстаграме.



Василий Ломаченко посетил боксерский вечер в Измаиле / фото фан-страницы боксера

Напомним, что Василий провел на профессиональном уровне 21 поединок, выиграв 18 из них согласно BoxRec. В разные годы украинцу покорялись чемпионские пояса WBA, WBC, WBO и IBF в легком весе.



Как изменился Василий Ломаченко после завершения карьеры / фото фан-страницы боксера

Свой последний поединок в карьере Ломаченко провел в мае 2024 года. Украинец эффектно нокаутировал Джорджа Камбососа в Австралии и получил пояс IBF.

Скандалы Василия Ломаченко