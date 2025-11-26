Во вторник, 25 ноября, литовский Жальгирис победил Босконию (82:67) в рамках 13-го тура баскетбольной Евролиги. На матче присутствовал Василий Ломаченко, сообщает 24 Канал.

К теме Литовские фанаты зарядили на трибунах проукраинские лозунги

Почему Ломаченко оказался в Литве?

Болельщики Жальгириса, в отличие от Ломаченко, во время каждого матча демонстрируют поддержку Украине. Местные фаны создали на поединке невероятную атмосферу, выкрикивая лозунг "Слава Украине".

Бывший чемпион мира в трех дивизионах был замечен в компании своего менеджера Эгиса Климаса и литовского боксера Эгиса Каваляускаса.

Ломаченко вместе с Климасом и Каваляускасом / фото из инстаграма боксера

Отметим, что 28 ноября литовский боксер, с которым сотрудничает менеджер Ломаченко, проведет бой против испанца Самуэля Молины. На кону поединка будет стоять титул чемпиона Европы EBU в полусреднем весе.

Чем сейчас занимается Ломаченко?