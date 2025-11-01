Двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко опубликовал слова настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП митрополита Арсения. В 2023 году религиозный деятель в своей проповеди распространил информацию о расположении блокпостов Сил обороны, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Василия Ломаченко.

Как Ломаченко поддержал митрополита?

Сейчас митрополит Арсений находится под следствием. На судебном заседании он отрицал все обвинения в свой адрес. Слова архиерея опубликовал Ломаченко.

Я не себя защищаю. Я защищаю то хорошее, что есть в Украине. Сейчас мы проходим экзамен на нашу человечность, нашу совесть, здравомыслие,

– сказал митрополит Арсений на суде.

Что известно о деле против митрополита Арсения?

Митрополит Арсений (настоящее имя Игорь Яковенко) родился 21 июня 1968 года в Карелии. Детство провел в Воронежской области.

После службы в Советской армии учился в Московской духовной семинарии. В 1995 году назначен наместником Святогорского монастыря.

В 2024 году следователи СБУ сообщили Арсению о подозрении. По данным следствия, митрополит передавал российским захватчикам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе. Соответствующее видео было опубликовано на сайте лавры. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

До начала полномасштабного вторжения России Арсений заявил, что войну, которую он называл гражданским конфликтом, начала Украина. В частности в 2018 году он обвинял украинских военных в бомбардировках Славянска.

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство ряда деятелей УПЦ МП. По данным издания LB, в их числе был митрополит Арсений.

