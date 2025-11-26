Хозяева одержали уверенную победу со счетом 82:67. Во время этого поединка литовские фанаты отметились красивым жестом, сообщает 24 Канал со ссылкой на basket_ukraine.

Читайте также Леброн Джеймс переписал историю баскетбола, став абсолютным рекордсменом НБА

Как Жальгирис поддержал украинцев?

Они в очередной раз продемонстрировали свою солидарность с нашей страной. Болельщики на трибунах заряжали "Слава Украине! Героям слава".

Фанаты Жальгириса скандируют украинские лозунги: смотрите видео

Отметим, что это не одноразовая акция. Жальгирис и его фанаты систематически поддерживают Украину.

Они являются сейчас, пожалуй, наиболее проукраинским клубом в Европе и локомотивом поддержки нашей страны в баскетболе. "Зелено-белые" сотрудничают с литовским фондом Blue Yellow, созданным еще в 2014 году, который собрал уже десятки миллионов евро для Украины.

Эти средства используются для нужд, в частности, и украинских воинов. Жальгирис демонстрирует рекламу фонда на видеокубе и на LED-панелях, призывая болельщиков донатить и помогать дружественной стране.

Также литовцы уже 25 февраля 2022 года инициировали срочное собрание клубов Евролиги на тему отстранения российских команд из-за войны. "Зелено-белые" сразу выпустили заявление, что не собираются играть с агрессорами в одной лиге и не планируют лететь в Россию даже под угрозой дисквалификации.

Это был очень важный момент, ведь Жальгирис стал первым, кто заявил о своей позиции публично и отказался играть "запоребриком". Затем на матч против Зенита отказалась лететь Барселона, которую тренирует легендарный литовец Шарунас Ясикявичюс, а позже Бавария и Баскония заявили об отказе играть против ЦСКА и УНИКС.

Только после этого Евролиге стало понятно, что полумерами отделаться не удастся. Поэтому 28 февраля российские клубы официально отстранили от участия в турнире.

К слову. За такую проукраинскую позицию Жальгирис имеет также немало недругов. В частности, перед матчем в Сербии фанаты Црвены Звезды показательно провели пророссийскую акцию, а на трибунах звучала песня "Россия, моя любимая".

Отметим, что литовцы после победы над Басконией поднялись на пятое место в турнирной таблице Евролиги. Оно позволяет напрямую пробиться в четвертьфинал турнира.

Как еще Жальгирис демонстрировал проукраинскую позицию?