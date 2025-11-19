Хозяева одержали уверенную победу со счетом 140:126. Этот матч стал особенным на индивидуальном уровне для их лидера Леброна Джеймса, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБА.

Какое достижение покорилось Леброну?

40-летний американец пропускал старт сезона из-за травмы. Это был дебютный для него поединок в кампании-2025/2026.

Благодаря выходу на паркет в игре против Юты Джаз он установил абсолютный рекорд лиги по сыгранным сезонам. Для форварда эта кампания стала уже 23-й в карьере в сильнейшей лиге мира.

Леброн вышел в единоличные лидеры по этому показателю. До этого он делил рекорд с Винсом Картером.

Еще пять игроков провели 21 сезон: Роберт Периш, Кевин Уиллис, Кевин Гарнетт, Дирк Новицки и Крис Пол. Последний является единственным действующим игроком, выступающим за Лос-Анджелес Клипперс.

К слову. В этом матче Джеймс отыграл 30 минут. За это время он набрал 11 очков и отдал 12 результативных передач (данные Flashscore).

Напомним, что весной "Королю Джеймсу" покорилось еще одно историческое достижение. Он стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 тысяч очков.

Что известно о баскетбольном наследии Леброна Джеймса?

4-кратный чемпион НБА. Столько же раз признавался лучшим игроком финала и MVP сезона.

Является лучшим бомбардиром в истории НБА.

Рекордсмен НБА по количеству вызовов на Матч всех звезд (20).

Трижды побеждал на Олимпийских играх и однажды завоевывал "бронзу".

Сейчас Лос-Анджелес Лейкерс занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, одержав 11 побед в 15 матчах. Следующий поединок команда проведет снова против Юты Джаз, но уже на выезде. Игра состоится 24 ноября и начнется в 3:00 по киевскому времени.