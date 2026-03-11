В 2006 году Брайант набрал в дуэли с Торонто Рэпторз аж 81 очко. Но Адебайо против Вашингтон Уизардс был еще более неудержимым, пишет ESPN.

Сколько очков набрал новый рекордсмен NBA?

Игрок Майами продемонстрировал просто бешеную статистику, в целом осуществив за игру 40 бросков с игры, выполнив почти 40 штрафных и 20 попыток забросить трехочковый. В конце концов его результат составил 83 очка, а Майами выиграли со счетом 150:129.

Адебайо вдвое превзошел собственный личный рекорд, который составлял "всего" 41 набранный балл за игру. Он также стал самым результативным баскетболистом Майами за одну игру – ранее рекорд принадлежал легендарному Леброну Джеймсу, который забросил 61 очко в течение матча.

В истории NBA только один игрок набрал в течение матча больше, чем Адебайо – но это случилось в далеком 1962 году. Тогда Уилт Чемберлен установил показатель, который в нынешнем баскетболе кажется практически невероятным – 100 очков.

Как команда отреагировала на успех Адебайо?

После игры партнеры в раздевалке устроили центровому длительную овацию, видео которой клуб выложил в сеть X.

Тренер Гит Эрик Споэльстра отметил, что он счастлив быть частью исторического момента. А сам Бэм признался, что никогда не надеялся быть в одном клубе с Чемберленом и Брайантом, которого считает своим кумиром в баскетболе.