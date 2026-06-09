Болельщики в Нью-Йорке на протяжении игры свистели в адрес главы государства во время национального гимна и в моменты, когда он появлялся на экране. Но Трамп решил перекрутить ситуацию в свою пользу, пишет 24 Канал.

Смотрите также Трамп оказался нежелательным гостем на финале NBA в Нью-Йорке

Как Трамп отреагировал на события во время матча Сперс – Никс?

Еще до начала игры новость о том, что ее собирается лично просмотреть президент, вызвала целый шквал критики.

Фаны были разъярены тем, что из-за прибытия главы государства все улицы возле арены Мэдисон Сквер Гарден были перекрыты, а спецслужбы проверяли у всех личные вещи и конфисковывали даже то, что не было похоже на оружие.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Добавила злости трибунам и заоблачная цена на билеты, которые начинались от 1000 долларов и достигали 100 тысяч у перекупов.

Поэтому весь накопленный негатив в купе с тем, что традиционно демократический Нью-Йорк враждебно относится к президент-республиканцу, превратился в громкое засвистывание.

Вот только Трамп сделал вид, что болельщики его приветствовали, а не проклинали. После матча он заявил прессе, что "это было невероятно, в основном аплодисменты, очень громко и с пылом".

Какова ситуация в матче Сперс и Никс за победу в NBA?

Сан-Антонио начали серию с двух домашних поражений, при чем последнее было очень обидным: 104-105. Впрочем после переезда в Нью-Йорк бремя статуса хозяина давило уже на Никс, и они с ним тоже не справились.

Сперс сократили отставание, на глазах у Трампа одержав победу 115:111.

Теперь серия гарантированно снова вернется в Техас. Если командам понадобится вся дистанция в семь матчей, то чемпион NBA определится 20 июня.