Игроки и эксперты не скрывали, что присутствие республиканца на трибунах лишь создало всем огромный дискомфорт. А болельщики нашли дополнительный повод для злости, которую и так вызвали заоблачные цены на билеты, пишет BBC.

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Почему присутствие Трампа на матче NBA вызвало раздражение?

Намерение главы государства лично посетить арену Мэдисон Сквер Гарден для просмотра третьей игры между Сан-Антонио Сперс и Нью-Йорк Никс превратил этот день в логистический кошмар для игроков и тренерских штабов обеих команд, а также фанов. Секретная служба из соображений безопасности полностью перекрыла автомобильное движение в значительной части Манхэттена, а во время проверок у людей изымали даже такие, казалось бы, невинные вещи как крышка гигиенической помады.

Эксперт канала ESPN Стивен Эй Смит не сдержал своего гнева из-за поступка хозяина Белого дома.

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Это исключительно баскетбольная тема. Этому президенту нечего делать в Нью-Йорке. Я говорю совершенно серьезно. Это эгоистично. Это нарциссизм. Это смешно, что он приезжает на эту игру,

– завелся спортивный комментатор.

Как прошел третий матч в финальной серии NBA?

В конце концов поддержка президента с трибун только помешала, а не помогла Нью-Йорк Никс. Болельщики отвлекались от игры для того, чтобы освистывать Трампа, а также выражали свой протест из-за чрезмерно высоких цен на событие – они стартовали чуть ли не с 1000 долларов через официальных дистрибьюторов и достигали десятков и сотен тысяч долларов у перекупов.

Все это способствовало первому поражению Никс в серии – 111:115. Хозяева площадки мощно провели только вторую четверть, в которой почти вдвое перебрасывали соперников, но Сан-Антонио выглядел лучше большую часть матча, поэтому заслуженно сократил отставание до 1:2 после трех игр. Победителем станет та команда, которая выиграет четыре поединка.