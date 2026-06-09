Гравці та експерти не приховували, що присутність республіканця на трибунах лише створила усім величезний дискомфорт. А вболівальники знайшли додатковий привід для злості, яку і так викликали захмарні ціни на квитки, пише BBC.
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Чому присутність Трампа на матчі NBA викликала роздратування?
Намір глави держави особисто завітати на арену Медісон Сквер Гарден для перегляду третьої гри між Сан-Антоніо Сперс і Нью-Йорк Нікс перетворив цей день на логістичний кошмар для гравців і тренерських штабів обох команд, а також фанів. Секретна служба з міркувань безпеки повністю перекрила автомобільний рух у значній частині Мангеттена, а під час перевірок у людей вилучали навіть такі, здавалося б, безневинні речі як кришка гігієнічної помади.
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Це виключно баскетбольна тема. Цьому президенту нема чого робити в Нью-Йорку. Я говорю цілком серйозно. Це егоїстично. Це нарцисизм. Це смішно, що він приїжджає на цю гру,
– завівся спортивний коментатор.
Як відбувся третій матч у фінальній серії NBA?
Зрештою підтримка президента з трибун лише завадила, а не допомогла Нью-Йорк Нікс. Вболівальники відволікались від гри задля того, щоб освистувати Трампа, а також висловлювали свій протест через надмірно високі ціни на подію – вони стартували ледь не з 1000 доларів через офіційних дистриб'юторів і сягали десятків і сотень тисяч доларів у перекупів.
Усе це сприяло першій поразці Нікс у серїі – 111:115. Господарі майданчика потужно провели лише другу чверть, у якій майжа вдвічі перекидали суперників, але Сан-Антоніо виглядав краще більшу частину матчу, тож заслужено скоротив відставання до 1:2 після трьох ігор. Переможцем стане та команда, яка виграє чотири поєдинки.