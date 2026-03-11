У 2006 році Браянт набрав у дуелі з Торонто Репторз аж 81 очко. Але Адебайо проти Вашингтон Візардс був ще більш нестримним, пише ESPN.

Скільки очок набрав новий рекордсмен NBA?

Гравець Маямі продемонстрував просто шалену статистику, загалом здійснивши за гру 40 кидків з гри, виконавши майже 40 штрафних і 20 спроб закинути триочковий. Зрештою його результат склав 83 очки, а Маямі виграли з рахунком 150:129.

Адебайо вдвічі перевершив власний особистий рекорд, який складав "лише" 41 набраний бал за гру. Він також став найрезультативнішим баскетболістом Маямі за одну гру – раніше рекорд належав легендарному Леброну Джеймсу, який закинув 61 очко упродовж матчу.

В історії NBA лише один гравець набрав упродовж матчу більше, ніж Адебайо – але це трапилося у далекому 1962 році. Тоді Вілт Чемберлен встановив показник, який у нинішньому баскетболі видається практично неймовірним – 100 очок.

Як команда відреагувала на успіх Адебайо?

Після гри партнери у роздягальні влаштували центровому тривалу овацію, відео якої клуб виклав у мережу X.

Тренер Гіт Ерік Споельстра зазначив, що він щасливий бути частиною історичної миті. А сам Бем зізнався, що ніколи не сподівався бути в одному клубі з Чемберленом і Браянтом, якого вважає своїм кумиром у баскетболі.